Diputados: juran los nuevos legisladores, previo al debate del endeudamiento

Este martes, los diputados electos en los comicios del 7 de septiembre recibirán su diploma y efectuarán la jura correspondiente para ocupar la banca en la Legislatura bonaerense hasta 2029, mientras el oficialismo busca sumar apoyos para aprobar la solicitud de endeudamiento del gobernador, Axel Kicillof, en sesiones extraordinarias.

Si bien la jura y la entrega de diplomas será esta tarde, los nuevos legisladores recién podrán ejercer su voto a partir del 10 de diciembre cuando se haga oficial el recambio. Por eso, en la doble sesión del miércoles para tratar el pedido de deuda por más de USD 3.000 millones, la conformación del cuerpo será la que estuvo vigente hasta las sesiones ordinarias.

Recientemente, la Legislatura bonaerense sancionó el Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal Impositiva, pero el tercer proyecto que formaba parte del paquete de leyes del Ejecutivo no ingresó en el temario de las sesiones al no contar con los dos tercios necesarios para su aprobación. Tras un cuarto intermedio de dos días, la oposición no bajó al recinto en Diputados por lo que el tratamiento volvió a postergarse hasta el próximo miércoles.

Si bien el llamado a sesionar para el miércoles a las 14 horas está firme, aún no están garantizados los votos para la sanción definitiva del endeudamiento. A diferencia de los restantes proyectos sancionados donde sí se logró llegar a un acuerdo, por estas horas el oficialismo negocia con la oposición ciertos puntos del paquete fiscal del Gobernador. Por tal motivo, Kicillof apuró una conferencia de prensa para reclamar la sanción de la Ley de Financiamiento.

En medio de la rosca entre oficialismo y oposición, la Junta Electoral provincial convocó para este martes a las 12 horas en el recinto de la Cámara baja bonaerense la entrega de diplomas para diputados y senadores que resultaron electos, un paso formal a la asunción de sus mandatos, que se materializará el 10 de diciembre.

En tanto, las autoridades de la Cámara baja bonaerense, encabezada por el massista Alexis Guerrera, oficializaron la convocatoria a la sesión preparatoria a partir de las 15 horas. Allí los 46 nuevos diputados prestarán juramento y se designarán las nuevas autoridades del cuerpo.

“Realizado el juramento establecido en el artículo anterior, la Cámara procederá, por votación nominal a designar las autoridades de la misma formando la mesa directiva con un presidente, un vicepresidente, un vicepresidente primero, un vicepresidente segundo, un vicepresidente tercero y un vicepresidente cuarto”, establece el reglamento de Diputados para la sesión preparatoria.

Pese al acto de formalidad, en la sesión preparatoria sobrevolará por lo bajo las negociaciones y discusiones entre el oficialismo y la oposición para la sesión del siguiente día, donde Unión por la Patria aspira a conseguir las voluntades necesarias para que el endeudamiento sea aprobado.

Además de la entrega de diplomas a legisladores bonaerenses, la Junta Electoral fijó para el próximo viernes la realización de las sesiones preparatorias en los Concejos Deliberantes y Consejos Escolares de los 135 distritos bonaerenses, donde se tomarán juramento los nuevos representantes locales y se elegirán las autoridades de cada cuerpo.

Es preciso mencionar que, en las elecciones bonaerenses del pasado 7 de septiembre se renovaron 46 de los 92 diputados y 23 de los 46 senadores. Por la Cámara baja, la Segunda sección electoral renovó 11 bancas; la Tercera, 18; la Sexta, 11; y la Octava 6. En tanto, en la Cámara alta asumirán 8 senadores por la Primera; 7 por la Cuarta; 5 por la Quinta y 3 por la Tercera.