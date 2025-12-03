Protección Ciudadana rescató un caballo suelto frente al ex Colegio Nacional | Infoeme
 policiales
 3 de Diciembre de 2025 | 15:48

Protección Ciudadana rescató un caballo suelto frente al ex Colegio Nacional

El equino fue trasladado al Bioparque Municipal La Máxima, donde quedará a resguardo hasta que se establezca su propietario.

La Subsecretaría de Protección Ciudadana tomó intervención ante un llamado que alertó sobre la presencia de un equino suelto en el predio de la Escuela de Educación Secundaria N° 6, ex Colegio Nacional.

La situación ocurrió en horas de la mañana de este miércoles, en las cercanías del cruce de Roque Sáenz Peña y Lavalle.

De acuerdo con lo que se detalló desde el área, "ante el conocimiento del caso se desplegó un dispositivo para no sólo poder interceptar el animal, sino también llevar a cabo su seguro traslado al predio del Bioparque Municipal La Máxima, donde permanece a resguardo de personal profesional hasta el arribo de su propietario".

Se recuerda a la comunidad la vigencia de la Ordenanza Municipal 5707/25, la cual habilita al Ejecutivo Municipal llevar a cabo el secuestro preventivo de este tipo de animales cuando se los encuentra en la vía pública sin su propietario o responsable.

Las actuaciones labradas fueron puestas a disposición del Juzgado de Faltas Municipal.

