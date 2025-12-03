Mover un camión en Argentina fue 2,65% más caro en noviembre

Luego de un primer semestre de variaciones moderadas, los costos de transporte comenzaron a acelerarse en la segunda parte del año, con aumentos de 4,03% en julio, 3,54% en agosto, 2,92% en septiembre y 3,27% en octubre.

En noviembre, el ICT volvió a escalar impulsado principalmente por el fuerte incremento del Combustible, que registró su suba más alta del año: 7,3%.

Con este resultado, el ICT acumula un aumento de 34% entre enero y noviembre de 2025, mientras que la variación interanual asciende a 36,3%, superando en más de 8 puntos la última proyección de inflación del FMI para Argentina (28%).

El estudio, elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y Costos de FADEEAC, mide 11 rubros que impactan directamente en la estructura de costos de las empresas de transporte de cargas de todo el país y constituye una referencia clave para la definición y actualización de tarifas en el sector.

Combustible: principal factor de presión en noviembre

El rubro Combustible, de mayor incidencia en la actividad, exhibió en noviembre una suba de 7,3%, alcanzando tanto al segmento minorista como mayorista.

Con incrementos aplicados al menos en tres oportunidades durante el mes en el canal minorista, el gasoil acumula una suba de 39% en lo que va del año y casi 30% en los últimos seis meses.

A pesar de este comportamiento, volvió a diferirse la aplicación plena de los impuestos específicos a los combustibles (Decreto 782/25), un esquema iniciado en mayo de 2024 y nuevamente prorrogado para diciembre por Decreto 840/25.

Variaciones en el resto de los rubros

Además del significativo incremento en Combustible, la mayor parte de los rubros mostró aumentos, aunque en niveles más acotados.

En primer lugar, se encuentran Reparaciones (1,95%), Gastos Generales (1,80%), Seguros (1,09%), Material Rodante (1,08%) y Neumáticos (1,03%).

Luego siguen Personal – Conducción (1%), correspondiente a la tercera cuota del CCT 40/89, con actualizaciones mensuales hasta febrero de 2026, y Peajes (0,22%).

Para finalizar, Lubricantes y Patentes no registraron variaciones (ajuste anual), mientras que el Costo Financiero exhibió una baja del 7,41%, en un contexto de reducción de tasas de interés.

Reporte de FEDEEAC.