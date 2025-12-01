Diciembre con Cuenta DNI: nuevos topes de reintegro y un especial para jóvenes | Infoeme
Diciembre con Cuenta DNI: nuevos topes de reintegro y un especial para jóvenes

La billetera virtual del Banco Provincia tendrá en el último mes del año un nuevo tope para las carnicerías. 

Con la llegada de diciembre, el mes que incluye Navidad y las fiestas de fin de año, Cuenta DNI renovó las promociones para quienes aprovechan los descuentos de la billetera virtual del Banco Provincia, con un especial para los adolescentes menores de 17 años.Los beneficios abarcan rubros esenciales como comercios de cercanía, ferias y mercados bonaerenses, supermercados y farmacias. También habrá una promo especial en gastronomía exclusiva para jóvenes de 13 a 17 años y 3 cuotas sin interés pagando con tarjetas de crédito de Banco Provincia desde la aplicación, en comercios de cercanía que no son del rubro Alimentos.

Además, una de las promos más utilizadas es la de carnicerías, granjas y pescaderías, que este mes será el sábado 20, previo a las Fiestas. La novedad para cerrar el año es que tendrá un nuevo tope de reintegro, ahora de $7.000, mil pesos más de lo que venía siendo.

 

Los beneficios de Cuenta DNI para diciembre

 

  • Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 20 de diciembre, con nuevo tope de $7.000 por persona, que se alcanza con $20.000 en consumos.

  • Gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años: 30% de descuento el sábado 13 y el domingo 14 de diciembre, con tope de $8.000 por persona, que equivale a $26.700 en consumos.

  • Comercios de cercanía:20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.

  • Ferias y mercados bonaerenses:40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

  • Universidades:40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

  • Librerías:10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

  • Farmacias y perfumerías:10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.

  • Comercios de cercanía (no alimentos):3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.

