Diciembre con Cuenta DNI: nuevos topes de reintegro y un especial para jóvenes

Además, una de las promos más utilizadas es la de carnicerías, granjas y pescaderías, que este mes será el sábado 20, previo a las Fiestas. La novedad para cerrar el año es que tendrá un nuevo tope de reintegro, ahora de $7.000, mil pesos más de lo que venía siendo.
Los beneficios de Cuenta DNI para diciembre
-
Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 20 de diciembre, con nuevo tope de $7.000 por persona, que se alcanza con $20.000 en consumos.
-
Gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años: 30% de descuento el sábado 13 y el domingo 14 de diciembre, con tope de $8.000 por persona, que equivale a $26.700 en consumos.
-
Comercios de cercanía:20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.
-
Ferias y mercados bonaerenses:40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).
-
Universidades:40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos).
-
Librerías:10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.
-
Farmacias y perfumerías:10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.
-
Comercios de cercanía (no alimentos):3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.