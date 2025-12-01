Diciembre con Cuenta DNI: nuevos topes de reintegro y un especial para jóvenes

Con la llegada de, el mes que incluyerenovó las promociones para quienes aprovechan los descuentos de la billetera virtual del Banco Provincia, con un especial para los adolescentes menores de 17 años.Los beneficios abarcan rubros esenciales como comercios de cercanía, ferias y mercados bonaerenses, supermercados y farmacias. También habrá una promo especial enexclusiva para jóvenes de 13 a 17 años yde crédito de Banco Provincia desde la aplicación, en comercios de cercanía que no son del rubro Alimentos.

Además, una de las promos más utilizadas es la de carnicerías, granjas y pescaderías, que este mes será el sábado 20, previo a las Fiestas. La novedad para cerrar el año es que tendrá un nuevo tope de reintegro, ahora de $7.000, mil pesos más de lo que venía siendo.

Los beneficios de Cuenta DNI para diciembre