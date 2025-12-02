Provincia Compras lanza cuatro jornadas con descuentos y 18 cuotas sin interés

Provincia Compras, el portal de ventas de Banco Provincia, ofrece una oportunidad ideal para quienes buscan adelantar sus compras navideñas: del 2 al 5 de diciembre, descuentos especiales y hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados de toda la tienda.

Las personas usuarias pueden navegar por el portal de Provincia Compras y acceder a financiamiento y a ofertas exclusivas en una amplia variedad de productos que se actualizan periódicamente.

Desde su lanzamiento en marzo de 2023, la plataforma se consolidó como una de las más elegidas del país en el rubro e-commerce, con más de 2,5 millones de ventas y 600 mil personas usuarias registradas.

Para sacar el máximo rendimiento a las promociones y las 18 cuotas, es necesario ser cliente/a de Banco Provincia y contar con una tarjeta de crédito Visa o MasterCard emitida por la entidad. Quienes aún no la tengan pueden solicitarla desde el mismo portal, completando un formulario de presolicitud.