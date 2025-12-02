El Municipio licitó las obras para la Escuela Secundaria Nº 2 de Sierras Bayas

Este martes se llevó a cabo la apertura de la Licitación Pública Nº 28/25 para la obra de recambio de techos de la Escuela Secundaria N° 2 de Sierras Bayas.

El proyecto de obra, elaborado desde la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, contempla la realización de diversos trabajos de demolición, arreglos y construcciones, los cuales surgen tanto del diagnósticos y estudio realizado desde dicha área, como así también de las necesidades planteadas desde el establecimiento educativo.

Entre los trabajos incluidos en el proyecto se destaca la renovación del techo del Salón de Usos Múltiples, baños y sector de aulas y biblioteca, donde se implementará un techo de chapa con estructura de vigas metálicas y columnas de hormigón armado.

La obra, con un presupuesto total de $170.780.000, incluye además la instalación eléctrica de baños, aulas, SUM y biblioteca, como así también la provisión y colocación de carpinterías de aluminio y trabajos de pintura.

A la par se construirá una escalera de hormigón armado con barandas metálicas, se colocarán cielorrasos en baños, aulas y biblioteca, y se reubicará el tanque de agua de la escuela.

Se trata de una nueva obra de infraestructura educativa, la cual no solo ratifica el compromiso de la gestión en materia de acompañamiento y puesta en valor de la educación pública, sino también de la articulación y vinculación permanente con las escuelas de todo el Partido de Olavarría.

A continuación se detallan las ofertas presentadas por parte de las empresas proponentes:

Vilmey Arg SAS cotizó la suma de $152.500.000.

Pecma SRL cotizó la suma de $187.180.937,26.

La apertura contó con la presencia del secretario de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos Orfel Fariña, el director de Licitaciones Ezequiel Lorenzo y representantes de las empresas oferentes.