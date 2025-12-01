Distrito por distrito, todas las obras que se aprobaron para el 2026 en la séptima sección

Días atrás se aprobó el Presupuesto 2026 y se conocieron algunas modificaciones en lo que hace a obras para las localidades de la región.

El portal especializado Séptima Sección accedió a la planilla final que fue aprobada y publicó los detalles, distrito por distrito.

Olavarría

13.854.187.079 es el monto que el Gobierno bonaerense presupuestó para el 2026 en obras que incluyen algunas que ya están iniciadas pero aún no fueron finalizadas.

CONSTRUCCIÓN COMPLEJO JUDICIAL OLAVARRÍA 10.500.000.000

REVALORIZACIÓN EDIFICIOS Y MONUMENTOS PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL 600.000.000

COLECTOR NORTE OLAVARRIA 2.344.187.079

AUTOVÍA R.P.Nº 51 (OLAVARRÍA – VILLA FORTABAT) TRAMO: R.N.Nº 226 – VILLA LA SERRAN PAVIMENTO BARRIO LOURDES Y TRABAJADORES I 400.000.000

OLAVARRIA 100 VIV 10.000.000

Azul

En el distrito comandado por Nelson Sombra de Fuerza Patria, el Gobierno bonaerense tiene previsto hacer una inversión de 2.688.478.000 millones de pesos para el 2026.

REVALORIZACIÓN DE EDIFICIOS Y MONUMENTOS PATRIMONIO ARQUITÉCTONICO 400.000.000

GUARDIA DEL HOSPITAL MUNICIPAL PINTOS 400.000.000

CAPS 60.000.000

INFRAESTRUCTURA PARA 57 VIVIENDAS, BARRIO POLICÍA 1.225.000.000

PUENTE VEHICULAR SOBRE EL ARROYO AZUL 1.000.000

PAVIMENTO 8 KM. AVENIDA MUJICA (RN N° 3) 75.000.000

Bolívar

En el municipio que liderará a partir del 10 de diciembre Eduardo “Bali” Bucca, tendría proveniente del Gobierno bonaerense, 5.297.085.242 de pesos en obras, distribuidos de la siguiente manera.

CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS P/CASA DE LA PROVINCIA 300.000.000

OBRAS VARIAS DE AGUA Y/O CLOACA 849.607.242

CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN VALOR CAPS 400.000.000

DESAGUES CLOACAS DE URDAMPILLETA- PARTIDO DE BOLIVAR 527.478.000

R.P. 65 TR R.N. 226 UDARPILLETA 3.220.000.000

General Alvear

70 millones de pesos es lo que tiene previsto la provincia de Buenos Aires invertir en obras para el municipio que lidera el radical Ramón José Capra.

OBRAS VARIAS DE AGUA Y/O CLOACA 10.000.000

PUESTA EN VALOR CAPS 60.000.000

Roque Pérez

En el municipio que preside Maximiliano Sciaini, el gobernador Axel Kicillof presupuestó inversiones por 680 millones de pesos. El detalle:

DESAGÜES PLUVIALES EN BARRIO LAGUNA DE RATTO – ETAPA I 9.000.000

OBRAS DE INTERVENCIÓN URBANA 650.000.000

5 ESTACIONES DE BOMBEO CLOACALES 10.000.000

PUESTA EN VALOR ESTACIÓN DE BOMBEO Y COMPUERTAS DE DEFENSA 1.000.000

ROQUE PÉREZ, CONSTR. DE 20 VIV. 10.000.000

Saladillo

El mandamás José Luis Salomón logró que la provincia de Buenos Aires presupuestara la Planta Depuradora que decidió frenar el Gobierno nacional, más allá que para el 2026 sólo le imputa 10 millones de pesos para dicha obra, para el 2027 más de 2.800 millones. Cabe señalar que aún la Provincia no puede iniciar el trabajo de licitar porque la Nación no rescindió el contrato con la empresa prestadora. El detalle para el 2026:

COLECTOR CLOACAL 3A ETAPA. 2000 M PARA EL PARTIDO DE SALADILLO 10.000.000

PLANTA DEPURADORA EN SALADILLO 10.000.000

Tapalqué

1.885.510.954 es el monto asignado para el municipio que conduce el jefe comunal kicillofista, Gustavo Cocconi. A continuación, los números y las obras:

DEFENSA Y PROTECCIÓN TAPALQUÉ 720.000.000

OBRAS VARIAS DE AGUA Y/O CLOACA 100.000

ADECUACIÓN INTEGRAL HOSPITALES MUNICIPALES 400.000.000

COLECTOR DE TAPALQUÉ 285.000.000

CONSTRUCCIONES EN ESPACIOS PUBLICOS PBA 119.367.703

80 VIVIENDAS 361.043.251

25 de Mayo

El distrito que lidera Ramiro Egüen no tenía incluidas obras pero finalmente al momento de la aprobación sí logró que se le asignen fondos. En total la cifra asciende 2.489.373.495 de pesos. Acá todas las obras para el 2026: