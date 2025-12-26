Bochas: Juan Pablo Notararigo, pentacampeón

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” terminó con sus competencias del 2025 y fue con la definición del Torneo Oficial Individual con festejo para Juan Pablo Notararigo.

Por quinto año consecutivo, Juan Pablo Notararigo se consagró campeón de la competencia olavarriense al vencer en dos partidos a Martín Orradre.

El multicampeón de Pueblo Nuevo que ganó todos Oficiales de Primera Categoría en las tres modalidades, iniciaba en desventaja ante el otro representante “Albiverde” pero se impuso en dos Finales y se quedó con el trofeo.

En el primero de los enfrentamientos, el “Pitu” Notararigo superó a Martín Orradre por 12 a 3 en la pedana de San Martín y en la Finalísima, logró la consagración en el Fortín Tradicionalista al imponerse por 12 a 2.