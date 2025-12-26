Axel Farías vuelve a La Madrid y dirigirá Racing | Infoeme
Axel Farías vuelve a La Madrid y dirigirá Racing

Luego de varias temporadas en Racing Atletic Club, Axel Farías vuelve a su ciudad de origen y será el DT de Racing de General La Madrid.

Foto: prensa Racing

Racing de General La Madrid anunció días atrás el regreso de Axel Farías a la entidad y fue confirmado como nuevo entrenador de la Primera División.

 

Axel Farías realizó gran parte de su carrera en las diferentes categorías del “Chaira” luego de llegar a Olavarría para realizar su formación académica y en el 2026 regresa a su casa, el “albiceleste” lamatritense.

 

Farías jugó toda su edad formativa en Racing, y luego se transformó en Entrenador Nacional Nivel 3. Trabajó con todas las categorías juveniles del “Chaira” y hasta fue designado para dirigir las Selecciones de Olavarría U15 y U17.

 

Participó en torneos Pre-Federales, Zonales y Provinciales con las inferiores y también en Primera División donde se despidió con la clasificación a la Liga Federal para el elenco del Parque Olavarría.

 

 

La llegada de Axel no es solo una contratación: es un regreso cargado de identidad, sentido de pertenencia y futuro. Viene a fortalecer y liderar el gran grupo de entrenadores que hoy sostiene el básquet de nuestro club, aportando su mirada, energía y calidad humana para seguir creciendo juntos”, sentenciaron desde la institución en su mensaje de bienvenida.

 

