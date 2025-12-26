Una mujer murió tras caer del quinto piso de un edificio en San Bernardo

Una mujer que se encontraba de vacaciones en San Bernardo murió al caer desde un quinto piso de un edificio de esta localidad del partido de La Costa. El hecho sucedió alrededor de las 9 de la mañana del 25 de diciembre, en un edificio de la calle Hernández al 44.

De inmediato una llamada alertó al 911 y minutos después arribaron al lugar efectivos policiales y una ambulancia. De acuerdo a lo informado por El Mensajero de la Costa, los profesionales comprobaron que la mujer no tenía signos vitales.

Según los primeros datos de la investigación, la mujer -oriunda de la ciudad de La Plata- se encontraba en el departamento junto a su pareja cuando, por causas que aún se intentan establecer, cayó al vacío. La investigación está en curso a partir de testimonios y análisis de cámaras de seguridad.

Fuente: Agencia DIB