 25 de Diciembre de 2025 | 22:09

¿El “Chaira” Federal?: habrá pruebas para U21

Mientras corren los días y se acerca el plazo límite para la preinscripción a la Liga Federal de Básquet, Racing analiza la posibilidad de ser parte y hará pruebas a jugadores U21.

Momentos de reuniones y análisis en la Subcomisión de Básquet de Racing que, tras haber vencido en el “clásico de los clásicos” a Estudiantes y lograr una plaza a la Liga Federal, analiza la posibilidad de jugar.

 

El “Chaira” atraviesa momentos de incertidumbre y muchas reuniones para poder confirmar o no su participación en la tercera categoría del básquet nacional que tiene fecha límite el 9 de enero para inscribirse.

 

Mientras los dirigentes se reúnen, se buscan sponsors y se sondean fichas mayores, el cuerpo técnico que lidera Matías Orlando hará una prueba para jugadores U21.

 

El venidero 30 de diciembre en el gimnasio central del Parque Olavarría se llevará a cabo la convocatoria pensando en la conformación del plantel a pesar de que desde la organización se dieron pocas precisiones.

 

Si bien hay fecha límite y precio de la inscripción, la entidad racinguista y todas las que analizan la posibilidad de ser parte del certamen desconocen, comienzo de la temporada, cantidad de fichas mayores y juveniles y, lo más importante, el formato de la competencia.

 

