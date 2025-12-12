Liga Pre-Federal: la fiesta fue toda "Chaira" que ganó el clásico y la plaza

Verdadera fiesta tuvo el gimnasio de Racing para definir la tercera plaza a la Liga Federal de la Conferencia Sur del Provincial Bonaerense y la victoria fue para el local.

El "Chaira" derrotó 65 a 49 a Estudiantes y cerró la serie definitoria de la Liga Pre-Federal. Franco Piccinelli fue el goleador de la noche con 15 puntos.

Espectacular marco de público tuvo el gimnasio central del Parque Olavarría con dos hinchadas, amantes del deporte en general y un buen partido en el parquet que terminó con todo festejo local para ganarse un lugar en la tercera categoría del básquet argentino.

Dominador desde el primer minuto fue el elenco dirigido por Matías Orlando. Salió decidido a cerrar la serie y con un intenso trabajo defensivo e individualidades en ataque se aseguró la victoria mucho antes del final.

Poco pudo hacer la visita, intentó mantenerse en juego y por momentos lo logró, pero fueron pocos los jugadores que dieron la cara en un cotejo que tras el descanso largo se le volvió muy cuesta arriba.

Fue pareja la primera mitad en un ida y vuelta muy dinámico donde salió favorecido el anfitrión que se alejó a una docena de puntos y ni la detención desde la banca “albinegra” logró achicar diferencias antes del descanso.

Al regresar del vestuario, Racing logró la máxima distancia y con el tiempo a su favor, el aliento de la gente y la poca reacción visitante empezó a disfrutar del triunfo aún cuando quedaba mucho por jugar, donde sólo debió controlar las acciones.

Fin de la temporada para los equipos locales, fue fiesta “Chaira” y clasificación a un certamen que es poco probable que participe, pero nadie le quitará la satisfacción de haberle “robado” la posibilidad al “rival de toda la vida”, que deberá analizar el futuro, el plantel y la posibilidad real de participar en la Liga Federal 2026.

Síntesis Racing – Estudiantes:

Estadio: Parque Olavarría

Árbitros: Casalot, N. y Szechenyi, A.

Racing (65): Santana (14), Risso (12), Ciuffetelli (6), Yaben (6), Mondino (8) -FI- Merchant (12), D´Alessio (0), Larregina (5), Vázquez (2). DT- Matías Orlando

Estudiantes (49): Silveyra (0), Lorenzo (1), Masson (8), Piccinelli (15), Marin (6) -FI- Dilascio (10), Framiñan (9). DT- Mauricio Beltramella

Parciales: 17 – 14; 31 – 22; 51 – 34 y 65 – 49