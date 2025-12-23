Torneo Federal A: Olimpo sumó a otro futbolista olavarriense | Infoeme
Martes 23 de Diciembre 2025 - 16:09hs
35°
Martes 23 de Diciembre 2025 - 16:09hs
Olavarría
35°
Infoeme
 |  deportes
 |  Fútbol
 - 23 de Diciembre de 2025 | 14:37

Torneo Federal A: Olimpo sumó a otro futbolista olavarriense

Agustín Osinaga se transformó en refuerzo de Olimpo que prepara una nueva temporada en el Torneo Federal A.

Olimpo confirmó el regreso de un defensor conocido para intentar volver a la Primera Nacional y entre las presentaciones de las últimas horas confirmaron a Agustín Osinaga.

 

El defensor olavarriense con paso reciente por Deportivo Rincón de los Sauces, también en la tercera categoría del fútbol nacional vuelve a la entidad de Bahía Blanca donde ya jugó en el 2024, cuando el elenco comandado por “Cacho” Sialle quedó eliminado en semifinales tras perder 1-0 de local con Gimnasia y Tiro de Salta.

 

El central olavarriense, de 27 años, disputó 31 cotejos y marcó dos goles en el último campeonato, pero previamente había integrado el plantel de CADU en la Primera Nacional y compartirá equipo junto a Braian Guille, ya confirmado en el "aurinegro".

 

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME