Torneo Federal A: Olimpo sumó a otro futbolista olavarriense

Olimpo confirmó el regreso de un defensor conocido para intentar volver a la Primera Nacional y entre las presentaciones de las últimas horas confirmaron a Agustín Osinaga.

El defensor olavarriense con paso reciente por Deportivo Rincón de los Sauces, también en la tercera categoría del fútbol nacional vuelve a la entidad de Bahía Blanca donde ya jugó en el 2024, cuando el elenco comandado por “Cacho” Sialle quedó eliminado en semifinales tras perder 1-0 de local con Gimnasia y Tiro de Salta.

El central olavarriense, de 27 años, disputó 31 cotejos y marcó dos goles en el último campeonato, pero previamente había integrado el plantel de CADU en la Primera Nacional y compartirá equipo junto a Braian Guille, ya confirmado en el "aurinegro".