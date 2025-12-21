Torneo Federal A: los equipos de Bahía Blanca se refuerzan con locales

En pleno receso veraniego, los equipos empiezan a confirmar sus planteles y los dos representantes de Bahía Blanca anunciaron futbolistas de Olavarría como refuerzos.

La primera confirmación fue el regreso de Braian Guille a Olimpo luego de tres temporadas a préstamo donde jugó en la Primera Nacional y en la Liga Profesional.

Con último paso por Deportivo Riestra y tras rescindir su vínculo de común acuerdo, el olavarriense que regresó por problemas personales a Bahía Blanca volverá a jugar en la entidad bahiense que sigue buscando el ascenso a la Primera Nacional.

En las redes sociales, Guille se contentó por su regreso al “Aurinegro” y publicó: “Todos juntos, de la única manera. Tanto yo como ustedes amamos Olimpo vamos por un 2026 hermoso”.

Por otro lado, Villa Mitre confirmó a Carlos Battigelli como una de las caras nuevas. El “Tricolor” aseguró la contratación del volante central de 28 años, con pasado en San Miguel y Central Norte, quien se suma para aportar equilibrio y experiencia en la mitad de la cancha.

Sin embargo, Villa Mitre no fue el único anuncio que realizó en las últimas horas que también aseguró la llegada de los ex Racing, Rubén Tarasco que sumará su primera temporada y a Pablo Mujica que renovó su vínculo tras una destacada temporada en la competencia del 2025.