"Tomé vinagre": la insólita excusa de un conductor que dio positivo de alcohol

Un automovilista que circulaba por la, a la altura de, fue detenido en un control de tránsito y terminó dando. Sin embargo, la nota la dio a la hora de “poner una excusa”, ya que

En medio de un operativo del Ministerio de Transporte que realizó el fin de semana controles nocturnos de alcoholemia y seguridad vial en rutas turísticas y accesos metropolitanos, un conductor arrojó 1,21 gramos por litro de sangre e intentó justificar el resultado alegando haber ingerido vinagre, explicación que fue descartada por los equipos técnicos.

El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo, en el kilómetro 393. La escena fue filmada por uno de los agentes que participaba del procedimiento y rápidamente se viralizó por lo llamativo de la respuesta del conductor.

Si bien el hombre realizó el test de alcoholemia sin inconvenientes, mientras esperaba, uno de los agentes le preguntó qué bebida había ingerido, momento en el que lanzó la inesperada frase: “Tomé vinagre”.

Minutos después, el número apareció en la pantalla del dispositivo y no dejó lugar a dudas. Pese a la evidencia, el conductor continuó negando haber ingerido alcohol y sostuvo su versión ante los inspectores. Cabe recordar que conducir alcoholizado puede tener una multa que va entre $513.300 y $1.711.000.

Las acciones se desarrollaron en el Corredor Atlántico y en la Autopista Buenos Aires–La Plata, donde se controlaron más de 1.700 vehículos, se retuvieron cerca de 50 licencias de conducir y se registraron alcoholemias positivas de hasta 1,90 gramos por litro de sangre.

En ese sentido, ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci recordó la vigencia de la Ley de Alcohol Cero al Volante y las campañas “Siempre Casco” y “Un Click que Salva”, y fue enfático: “Vamos a tener personal de fiscalización en las rutas para cuidar la vida de cada bonaerense y garantizar viajes seguros durante todo el verano”.

Desde la cartera de Transporte remarcaron que los controles continuarán de manera sostenida durante toda la temporada, con foco en alcohol al volante, uso del celular y cinturón de seguridad, las principales causas de siniestros viales graves.