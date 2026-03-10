Habrá una peatonal sobre la calle Rivadavia el próximo sábado

El Municipio informó que el próximo sábado 14 se realizará una peatonal sobre la calle Rivadavia, entre Coronel Suárez y General Paz. La propuesta llevada a cabo en el centro de la ciudad de 18 a 23 tendrá espectáculos artísticos y culturales en vivo, y ofertas de diversos comerciantes ubicados en la zona y de otros puntos de la Ciudad.

Desde el Ejecutivo indicaron que hace días se llevó a cabo en el Salón Blanco del Palacio Municipal una reunión de trabajo que fue encabezada por el secretario de Desarrollo Económico y Productivo Pablo Di Uono y la subsecretaria de Cultura y Educación Sofía Arévalo. Estuvieron presentes además el subsecretario de Empresas e Inversiones Bernardo Baldino y funcionarios de distintas áreas municipales.

Concurrieron referentes de Xica, Kiosco Sweetland, Lirio Moda Urbana, Tu Bazar De Lorena Bocca, Colab Cowork, El Altillo, App Abril A Tus Pies, Graciel, Gales Regalería, Artedanzas Valeria Potes, Hauswagen, Naon Kids y Sol Calzados, quienes plantearon la intención de realizar la iniciativa “que servirá no solo para festejar el aniversario de algunas de las firmas, sino también brindar a la comunidad un espacio atractivo de comercialización pero también de recreación”.

Asimismo, desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo enfatizaron en la importancia de generar este tipo de propuestas ya que “se traduce en una actividad que sirve para dar fomento y visibilidad al sector comercial, más aún en un contexto de caída en el consumo”.