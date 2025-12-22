Cómo evitar un golpe de calor frente a las altas temperaturas

Comenzó el verano con altas temperaturas a Olavarría a tal punto que el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por calor, por lo que es importante tomar todas las prevenciones necesarias para evitar algunos de los problemas frecuentes en esta época del año.

Los golpes de calor, la insolación o la hipertermia severa son las enfermedades del calor más graves. Estas son ocasionadas debido a una elevada temperatura ambiental, con o sin elevada humedad ambiental, y más si se produce durante varios días consecutivos, como sucede en una ola de calor.

Cómo evitar un golpe de calor

- Mantener una adecuada hidratación. Para esto es aconsejable la ingesta de líquidos, en especial agua, preferentemente fría, durante todo el día. La cantidad de la misma varía en relación a la edad, actividad y antecedentes médicos. No esperar a tener sed para beber líquidos.

- Tener una alimentación más sana, rica en frutas y verduras. Evitar las comidas con mayor contenido graso, más pesadas, que generan más trabajo en el tubo digestivo.

- Usar ropa de colores claros, liviana, en especial ropa de algodón evitando nylon o poliéster.

- Usar gorras o sombreros a la hora de transitar en horas de sol. El uso de anteojos de sol también ayuda.

- Usar protector solar al menos con un factor de protección solar de 30 y prestar atención al tipo de piel y antecedentes médicos: la piel sana regula mucho mejor la temperatura corporal que la piel quemada por el sol.

- Evitar exponerse directamente al sol a las horas de mayor calor (dependiendo de cada zona geográfica) para realizar actividad física o trabajos. En nuestro país debe evitarse hacer ejercicios o transitar entre las 10-1 y las 16-17.

- Si planeas hacer deporte, tener en cuenta tomar una adecuada cantidad de líquidos antes, durante y después de la actividad física. Se puede usar agua, así como distintas preparaciones de bebidas deportivas con sales minerales.

- Preferir espacios y ambientes ventilados tanto para realizar tareas habituales como para realizar ejercicios. Disfrutar los espacios verdes con sombra natural.

- La ducha diaria con agua templada es recomendable para reducir el calor corporal y remover el sudor de la piel.

- Estar atento a las personas susceptibles, como los adultos mayores, niños pequeños, personas con enfermedades crónicas, embarazadas, etcétera.