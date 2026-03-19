Cobro de plus en PAMI: afiliados hablan de una práctica instalada

Luego de que PAMI reitere que está prohibido el cobro de plus en consultas médicas y solicitara a los afiliados denunciar a los profesionales que incumplen la normativa, comenzaron a multiplicarse los comentarios en Facebook e Instagram de Verte, dónde jubilados describen una situación extendida en Olavarría.

Tal como había indicado el titular local del organismo, Guillermo Lascano, los afiliados deben informar qué médico realiza el cobro y el monto abonado para iniciar actuaciones. Sin embargo, en las redes sociales del medio los testimonios reflejan una realidad más compleja.

Muchos usuarios aseguran que el cobro de adicionales es una práctica habitual desde hace años y lo vinculan con el funcionamiento del sistema. “Siempre fue así, los médicos cobran un plus y yo estoy de acuerdo porque PAMI e IOMA son incobrables”, expresó una usuaria. En la misma línea, otro comentario señaló: “El sistema está colapsado por donde lo mires”.

Otros apuntan directamente contra la obra social por los valores de las consultas y las demoras en los pagos. “¿Por qué PAMI no actualiza lo que paga por paciente? A 90 días, a veces más”, cuestionó un afiliado. Otro agregó: “Es fácil mandar a denunciar cuando el problema es lo que pagan”.

También se repiten denuncias sobre el cobro generalizado de plus. “Cobran todos”, afirmó un usuario. “Mucha gente dejó de ir al médico porque cobran entre 10 y 15 mil pesos”, advirtió otro. En ese sentido, un comentario resume la dificultad económica: “Si cobrás la mínima no te alcanza”.

Uno de los puntos más sensibles que surge en redes es el temor a que no sean más atendidos.“Después hay médicos que si denuncias no te atienden más” y “si lo haces, toman represalias”, señalaron distintos afiliados.

A esto se suman dificultades al momento de formalizar reclamos. “¿Cómo comprobar el pago si no nos dan recibo?”, planteó un vecino. Otro indicó: “Siempre denuncié y no pasó nada”.

Además, algunos reclaman mayor presencia del organismo en los controles. “¿Por qué PAMI no manda personal todos los días a los consultorios? Ahí se darían cuenta de la realidad”, expresó un afiliado. Otro sostuvo: “Con sentarse en la sala de espera alcanza para ver que casi todos cobran”.

En paralelo, surgieron casos vinculados a demoras y rechazos de prestaciones. “Me rechazaron estudios diciendo que PAMI no les paga”, relató un usuario, quien aseguró que le ofrecieron realizarlos sin costo en la ciudad de Azul.