Volvió la calma al Hospital luego de un miércoles complicado

Diego Valdés, coordinador de “Salud te escucha” del Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura” se refirió a la jornada de este miércoles, que el nosocomio se vio desbordado por la cantidad de afiliados al PAMI que se acercaron a reservar turnos.

“Nosotros tuvimos un miércoles atípico, como dijo el director del Hospital (Fernando Alí). Nos vimos desbordados por la cantidad de afiliados al PAMI que vinieron y ahora estamos tratando de hacer un relevamiento y ver en qué turnera podemos agregar más turnos” señaló.

La crisis del PAMI impacta directamente en el corazón del hospital público olavarriense. “En realidad vemos que cada vez tenemos más demanda y lo atribuimos a que lo del miércoles pudo haber sido por el conflicto que tuvo PAMI afuera y es muy complejo dar respuestas cuando viene tanta gente de golpe” narró Valdés.

“Estamos tratando de mejorarlo -añadió-, por eso hoy (por este jueves) está normal. Han venido 26 afiliados de PAMI, porque lo vamos viendo continuamente y todos se han llevado su turno, salvo alguna especialidad”.

Valdés recordó “todo el tiempo que estuvo cortada la obra social de PAMI afuera, 20 días que la gente no podía conseguir un turno, o que los médicos le cobraban y demás terminaban viniendo al sistema público y nosotros siempre los vamos a atender”.

El funcionario aseguró que todas las personas que acudieron por un turno este miércoles al Hospital se fueron con su turno, que en el caso del Hospital son a 28 días, salvo algunas especialidades.

“Lo que nos sorprendió es la cantidad de gente que vino a buscar turnos para diagnósticos por imágenes y por eso nos hemos quedado sin ecografías. Ahora hay que esperar nuevamente el turnero del miércoles. Para rayos hay, no tenemos problemas. Se ve que en el caso de diagnósticos por imágenes es gente que antes iba a prestadores privados y eso se había cortado, entonces empezó a volver para acá” manifestó.