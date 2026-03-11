Blanca Grande celebra sus 113 años con una gran fiesta el domingo 15 | Infoeme
Blanca Grande celebra sus 113 años con una gran fiesta el domingo 15

Las actividades comenzarán a las 12 con el acto protocolar y luego se compartirá el almuerzo. Están programados shows musicales y habrá un paseo de artesanos y emprendedores. 

 

Este domingo 15 de marzo se realizará nueva edición de Blanca Grande Renace, para celebrar los 113 años de fundación del pueblo, en el marco de una propuesta organizada desde distintas áreas municipales junto a las instituciones de la localidad.

 

Los festejos se desarrollarán este domingo 15 de marzo y el cronograma de actividades se iniciará desde las 12 horas con el acto protocolar en la plaza Antonio Spicoli, ubicada sobre las calles Fresnos y Sauces.

 

A partir del mediodía también se habilitarán los puestos gastronómicos, que estarán a cargo de instituciones de la localidad. Luego se compartirá en el lugar un almuerzo campestre, acompañado de distintas presentaciones artísticas y musicales.

 

Participará de la celebración un grupo de danzas alemanas y se presentarán en vivo de Nicolás Centineo y Los Kumbieros.

 

Durante toda la jornada se montará además con un paseo de artesanos y emprendedores.

