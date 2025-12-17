Liga Nacional: Ferro no pudo de local y OTC festejó de visitante 

La máxima categoría del básquet nacional tuvo continuidad en la noche del martes y fue con festejos y derrotas para los equipos con presencia local.

En “La Bombonerita”, Oberá Tenis Club logró una gran victoria ante Boca Juniors. Fue 80 a 70 en un partidazo de ida y vuelta, muy físico y con una intensidad altísima durante los 40 minutos.

En el “Celeste”, la figura fue el ex Estudiantes Agustín Brocal con 26 unidades en casi 35 minutos de partido. Además, tomó 8 rebotes y dio 3 asistencias.

Bruno Sansimoni, por su parte, terminó el partido en La Boca con 10 puntos, 8 rebotes, 7 asistencias y 1 recupero en 34:46 minutos de juego.

Por otro lado, en el Héctor Etchart, Ferro Carril Oeste sumó su segunda derrota de la temporada al ceder ante Quimsa por 92 a 89.

En el conjunto de Caballito, Alejandro Diez completó 18:29 minutos con 7 puntos, 2 rebotes y 1 asistencia.