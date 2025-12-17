La LFO ultima los detalles para la Final del Torneo Oficial | Infoeme
La LFO ultima los detalles para la Final del Torneo Oficial

El venidero domingo se vivirá la gran final del Torneo Oficial “José Antonio `Tito´ Alonso” y en las últimas horas trascendieron detalles del duelo entre Estudiantes y Ferro.

Estudiantes, ganador de la etapa regular y Ferro, ganador de los Play-Off definirán el título del certamen organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría.

 

Quién sea el ganador de la Copa “José Antonio ‘Tito’ Alonso” se conocerá el venidero domingo en el Buglione Martinese y en la previa, se conocieron detalles organizativos.

 

Las acciones que serán conducidas por Nicolás Moreno darán inicio a las 20:00 y en caso de terminar en pardas, habrá alargue y penales. El ganador, además del título, se adjudicará un boleto al Torneo Regional Amateur del 2026.

 

Además, quedó definido que, por disposición policial, no se podrá jugar la Final Anual del fútbol femenino como era la idea de la dirigencia liguista y que los simpatizantes de Estudiantes ingresarán al estadio del Parque Olavarría por el sector de piletas y los “Carboneros” tendrán habilitadas las tribunas de la Cerrito y la popular que da espaldas a la avenida Sarmiento.

 

