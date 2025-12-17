Olavarrienses en Liga Argentina: Fornes cerró el año con sonrisa | Infoeme
Miércoles 17 de Diciembre 2025 - 17:33hs
Miércoles 17 de Diciembre 2025 - 17:33hs
 Liga Argentina
 17 de Diciembre de 2025 | 17:14

Olavarrienses en Liga Argentina: Fornes cerró el año con sonrisa

En la noche del pasado martes tuvo continuidad la Liga Argentina y en el último partido del año, festejó Jujuy Básquet.

Jujuy Básquet cerró su gira por La Rioja con una victoria “La Jaula" y terminó el año en positivo en la Conferencia Norte de la segunda categoría del básquet nacional.

 

Los “Cóndores” se impusieron por 75 a 69 sobre Amancay en el cierre de su excursión por La Rioja y despidieron el 2025 con una enorme victoria como visitante en una noche con muchos pasajes favorables.

 

En su última presentación en La Rioja antes del receso, Francisco Fornes sumó 4 puntos, 5 rebotes y 1 asistencia en 18:11 minutos de juego.

 

Con once partidos jugados y seis victorias, Jujuy Básquet ocupa el séptimo lugar en la tabla de posiciones.

 

