Olavarrienses en Liga Argentina: Fornes cerró el año con sonrisa

Jujuy Básquet cerró su gira por La Rioja con una victoria “La Jaula" y terminó el año en positivo en la Conferencia Norte de la segunda categoría del básquet nacional.

Los “Cóndores” se impusieron por 75 a 69 sobre Amancay en el cierre de su excursión por La Rioja y despidieron el 2025 con una enorme victoria como visitante en una noche con muchos pasajes favorables.

En su última presentación en La Rioja antes del receso, Francisco Fornes sumó 4 puntos, 5 rebotes y 1 asistencia en 18:11 minutos de juego.

Con once partidos jugados y seis victorias, Jujuy Básquet ocupa el séptimo lugar en la tabla de posiciones.