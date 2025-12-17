El Fortín aseguró la continuidad de Miguel Diorio

Miguel Diorio seguirá siendo el DT de El Fortín en los planteles superiores en el 2026.

Sin descanso tras el cierre de la temporada, la Comisión Directiva y la Subcomisión de fútbol avanzan en un proyecto que incluye la continuidad de Miguel Diorio y la meta de competir en el Regional Federal Amateur.

A través de un comunicado, la dirigencia “Fortinera” informó que, junto a la Subcomisión de Fútbol Mayor de El Fortín “pusieron manos a la obra pensando en el 2026 y trabajan en un proyecto ambicioso que buscará potenciar al club durante el próximo año”.

“En este sentido, quedó confirmada la continuidad de Miguel Diorio al frente de los primeros equipos, tanto en Primera División como en la categoría Sub21, una decisión que apunta a dar solidez y continuidad al proceso iniciado este año”, agregó la entidad de barrio Luján sobre el hinojense que llegó a la entidad de la avenida Urquiza en julio del 2025.

Por otro lado, al tiempo de confirmar el DT para el venidero año, los “Fortineros” están “delineando un plan que comenzaría formalmente en marzo, con la incorporación de refuerzos y una planificación integral para competir de la mejor manera. El objetivo es claro: coronar la temporada, pelear el torneo local y estar en condiciones de disputar el Torneo Regional Federal Amateur en su próxima edición”.