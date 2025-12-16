Fútbol Menor: finalizó la Fase de Grupos del Torneo Final

El último torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas terminó con la 5° fecha en el Pozo Serrano.

En el Pozo Serrano, San Martín recibió a Estudiantes en cuatro categorías y hubo dos triunfos visitantes, uno del “León” y un empate.

Estudiantes, El Fortín y Embajadores lograron clasificar a las finales del certamen que marca el final del calendario.

Los resultados:

En Décima:

San Martín 0 – 3 Estudiantes

En Novena:

San Martín 0 – 5 Estudiantes

En Séptima:

San Martín 0 – 0 Estudiantes

En Quinta:

San Martín 1 – 0 Estudiantes