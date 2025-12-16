Fútbol Menor: finalizó la Fase de Grupos del Torneo Final | Infoeme
Miércoles 17 de Diciembre 2025
Miércoles 17 de Diciembre 2025
 |  deportes
 |  fútbol menor
 16 de Diciembre de 2025

Fútbol Menor: finalizó la Fase de Grupos del Torneo Final

En la tare-noche de este martes se completó la Fase de Grupos del Torneo Final del fútbol menor olavarriense.

Foto: prensa CAE

El último torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas terminó con la 5° fecha en el Pozo Serrano.

 

En el Pozo Serrano, San Martín recibió a Estudiantes en cuatro categorías y hubo dos triunfos visitantes, uno del “León” y un empate.

 

Estudiantes, El Fortín y Embajadores lograron clasificar a las finales del certamen que marca el final del calendario.

 

Los resultados:

En Décima:

San Martín 0 – 3 Estudiantes 

 

En Novena:

San Martín 0 – 5 Estudiantes 

 

En Séptima:

San Martín 0 – 0 Estudiantes 

 

En Quinta:

San Martín 1 – 0 Estudiantes 

 

