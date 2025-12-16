Fútbol Menor: finalizó la Fase de Grupos del Torneo Final

El último torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas terminó con la 5° fecha en el Pozo Serrano.
En el Pozo Serrano, San Martín recibió a Estudiantes en cuatro categorías y hubo dos triunfos visitantes, uno del “León” y un empate.
Estudiantes, El Fortín y Embajadores lograron clasificar a las finales del certamen que marca el final del calendario.
Los resultados:
En Décima:
San Martín 0 – 3 Estudiantes
En Novena:
San Martín 0 – 5 Estudiantes
En Séptima:
San Martín 0 – 0 Estudiantes
En Quinta:
San Martín 1 – 0 Estudiantes