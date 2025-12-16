Provincia Compras lanza cuatro jornadas con descuentos y 18 cuotas sin interés | Infoeme
Martes 16 de Diciembre 2025 - 21:38hs
Martes 16 de Diciembre 2025 - 21:38hs
Infoeme
 provinciales
 16 de Diciembre de 2025 | 21:02

Provincia Compras lanza cuatro jornadas con descuentos y 18 cuotas sin interés

La banca pública bonaerense ofrece una promoción imperdible en su plataforma de ventas online: del 16 al 19 de diciembre se pueden comprar productos seleccionados de toda la tienda con descuento y hasta 18 cuotas sin interés.

Provincia Compras, el portal de ventas de Banco Provincia, ofrece una oportunidad ideal para quienes buscan adelantar sus compras navideñas: del 16 al 19 de diciembre, descuentos especiales y hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados de toda la tienda. 

Las personas usuarias pueden navegar por el portal de Provincia Compras y acceder a financiamiento y a ofertas exclusivas en una amplia variedad de productos que se actualizan periódicamente. Las categorías más populares son Tecnología y Electro. 

 

Sobre Provincia Compras 

 

Desde su lanzamiento en marzo de 2023, la plataforma se consolidó como una de las más elegidas del país en el rubro e-commerce, con más de 2,5 millones de ventas y 600 mil personas usuarias registradas. 

Para sacar el máximo rendimiento a las promociones y las 18 cuotas, es necesario ser cliente/a de Banco Provincia y contar con una tarjeta de crédito Visa o MasterCard emitida por la entidad. Quienes aún no la tengan pueden solicitarla desde el mismo portal, completando un formulario de presolicitud.  

 

