Martes 16 de Diciembre 2025 - 12:20hs
Olavarría
 |  policiales
 - 16 de Diciembre de 2025 | 09:10

Otra vez sopa: borracho, le pegó a su ex, generó disturbios en la calle y terminó bajo evaluación psicológica

Fue detenido este sábado y a findes de noviembre fue aprehendido por lo mismo. La Justicia había ordenado que lo evalúe un profesional de la salud mental. 

Tal como ocurrió a fines de noviembre, un olavarriense de 22 años fue detenido este sábado en el Barrio ACUPO III luego de que la policía lo sorprendió borracho y generando disturbios en la vía pública: esta vez, le había pegado a su ex, por lo que terminó denunciado por violencia de género y bajo evaluación psicológica por orden de la Justicia

Según el informe oficial, efectivos del Comando de Patrullas pusieron bajo custodia al sujeto en República del Líbano y Calle 17, en donde, en estado de ebriedad, el hombre invitaba a pelear a la gente que pasaba por la calle y la vereda.

En el momento en que el sujeto era detenido, su ex pareja reveló que momentos antes la había golpeado por lo que fue llevada a la sede de la Comisaría de la Mujer para que realice una denuncia formal por violencia de género

En tanto, cuando los efectivos policiales relevaron los datos del detenido descubrieron que el Juzgado de Familia N°2 emitió una orden de traslado para evaluación psicológica. En cumplimiento con las directivas, lo llevaron al Hospital Municipal para que sea atendido por un especialista en salud mental

En la causa intervino el Juzgado Correccional de Olavarría por "Infracción art 35 ; 72 y 74 inc. a de la ley 8031/73".

