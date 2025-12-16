“Los Gladiadores” recibieron indumentaria

En la jornada de este martes, “Los Gladiadores”, un grupo olavarriense que desde hace años se encuentra ligada fuertemente al deporte motor no sólo de nuestra ciudad, sino también del ámbito zonal y regional recibió nueva indumentaria.

El subsecretario de Deportes Juan Pablo Arouxet encabezó la entrega de nuevo material deportivo en las instalaciones del Salón Blanco.

Además de la nueva indumentaria que los identifica, se coordinó una capacitación en RCP, Reanimación Cardio Pulmonar ya que la actividad de los banderilleros no se limita únicamente a la parte deportiva, con la señalización de cada prueba, sino también en la asistencia y cuidado de quienes son parte de la misma.

“Queremos darles las gracias, porque después de estar más de 20 años, queríamos tener algo nuestro, algo de Olavarría. Agradecer por la colaboración de desinteresados, además un orgullo, para nosotros es un orgullo decir somos de la Olavarría”, agradecieron desde “Los Gladiadores”.

