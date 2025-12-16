Presencia y podio olavarriense en “Monte Corre Nocturna” | Infoeme
Martes 16 de Diciembre 2025
Martes 16 de Diciembre 2025
Olavarría
 |  deportes
 |  Maratón
 - 16 de Diciembre de 2025 | 22:27

Presencia y podio olavarriense en “Monte Corre Nocturna”

El pasado fin de semana se completó una nueva edición de “Monte Corre Nocturna” y fue con presencia olavarriense y podio.

"La Nocturna" de Monte Hermoso reunió a unos 300 corredores de toda la región y provincias vecinas en la noche del último sábado bajo la organización de la Dirección de Deportes.

 

Fueron 10 y 5 kilómetros las distancias en disputa con un total más de 300 inscriptos entre los que hubo presencia local.

 

Manuel Torrado, obtuvo una destacada actuación ya que se quedó con el primer escalón del podio en la categoría 18-24 años en 10 kilómetros, y con un puesto 15 en la general.

 

La carrera que se en un trayecto entre asfalto, tierra y arena y también contó con la participación de Rosana Gómez que también completó la distancia principal.

 

