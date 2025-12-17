A cuatro días del verano, se esperan tormentas para la tarde y noche de este miércoles | Infoeme
Miércoles 17 de Diciembre 2025 - 11:07hs
25°
Miércoles 17 de Diciembre 2025 - 11:07hs
Olavarría
25°
Infoeme
 |  comunidad
 |  Servicio Meteorológico Nacional
 - 17 de Diciembre de 2025 | 10:21

A cuatro días del verano, se esperan tormentas para la tarde y noche de este miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional informó que se esperan tormentas aisladas y fuertes ráfagas para el final de la jornada de este miércoles en Olavarría y la zona. 

A solo cuatro días del inicio del verano, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para la noche de este miércoles se esperan precipitaciones y fuertes ráfagas

Según el pronóstico del SMN, para este miércoles se espera una temperatura máxima de 31°C en horas de la tarde con ráfagas de hasta 60 km/h y una probabilidad de hasta el 40% de tormentas aisladas.

 

En tanto, para horas de la noche persistirá la misma probabilidad de tormentas con un descenso de temperaturas hasta los 23°C ráfagas de 50 km/h desde el norte. 

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME