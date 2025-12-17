A cuatro días del verano, se esperan tormentas para la tarde y noche de este miércoles

A solo cuatro días del inicio del verano, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para la noche de este miércoles se esperan precipitaciones y fuertes ráfagas.

Según el pronóstico del SMN, para este miércoles se espera una temperatura máxima de 31°C en horas de la tarde con ráfagas de hasta 60 km/h y una probabilidad de hasta el 40% de tormentas aisladas.

En tanto, para horas de la noche persistirá la misma probabilidad de tormentas con un descenso de temperaturas hasta los 23°C y ráfagas de 50 km/h desde el norte.