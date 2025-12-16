Liga Pre-Federal: Pane fue figura y Santa Rosa se subió al podio 

En la noche del lunes, Santa Rosa volvió a derrotar a Regatas y finalizó en el tercer lugar del podio de la competitiva Liga Pre-Federal organizada por la Federación de Básquet de Entre Ríos.

Santa Rosa de Chajarí cerró su participación en la Liga Provincial de Mayores con una sonrisa y un nuevo logro tras quedarse con el tercer puesto del reafirmando su protagonismo en el plano federativo.

En el segundo punto de la serie por el tercer lugar desarrollado en la “Ciudad de Amigos”, el elenco dirigido por Román Núñez se impuso con autoridad ante Regatas Uruguay por 96 a 77.

El encuentro tuvo como gran figura a Mauricio Pane, quien firmó una actuación determinante con 26 puntos y 11 rebotes, liderando a su equipo en los momentos clave. El olavarriense que completó 33:38 minutos, además, tomó 1 asistencia y 1 recupero.

La jornada contó con la presencia del presidente de la Federación de Básquet de Entre Ríos, Julio Giménez y culminó con una destacada actuación del equipo chajariense que por segundo año consecutivo se ubicó entre los tres mejores equipos de la Liga Provincial.

Fuente: Básquet Entre Ríos