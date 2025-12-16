Amenazó a un vecino con una baldosa en pleno centro y terminó aprehendido

Un joven de 20 años fue aprehendido este lunes por personal del Comando de Patrullas luego de ser acusado de amenazar a un vecino con una baldosa en la vía pública.

El hecho se registró en Necochea y Rivadavia. Mientras los efectivos se encontraban realizando una recorrida preventiva, fueron alertados por un vecino que acababa de ser víctima de amenazas por parte de un ciudadano que se encontraba en cercanías del lugar.

Actuando de inmediato, el personal policial procedió a la búsqueda e identificación del sospechoso. La aprehensión se concretó en Vicente López y Sargento Cabral.

El joven tenía en su poder una baldosa, elemento que fue utilizado para intimidar a la víctima.

El aprehendido fue trasladado a la sede policial para los recaudos legales correspondientes. La causa fue caratulada como "Amenazas Infraganti" y quedó a disposición de la UFI N° 10.