Se realizó un nuevo acto de firma escrituras: este martes 63 familias concretaron el trámite

En la tarde de este martes en el Salón Rivadavia el intendente Maximiliano Wesner encabezó un nuevo acto de firma de 63 escrituras sociales en el que decenas de familias pusieron la rúbrica en el trámite que esperaron durante años.

El acto fue organizado por el Municipio de manera conjunta con la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad y el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires.

De las 63 escrituras que se firmaron, 61 corresponden a regularización y 2 a consolidación de dominio. “Este es de los actos más dignos a realizar porque sabemos del esfuerzo, del tiempo, del compromiso, del encuentro familiar que hay detrás de cada expediente”, dijo el intendente Wesner.

“Son 63 familias de distintos barrios y localidades que hacen a nuestra comunidad, y que van a garantizar y a resguardar ese bien tan preciado que sin lugar a dudas es el bien que van a dejar a posteridad a generaciones futuras”, indicó el mandatario.

En este sentido, el Intendente destacó la entrega de 250 lotes y la implementación de los Programas de Lotes con Servicio en las localidades de Colonia Hinojo, Sierras Bayas, Villa Alfredo Fortabat y Sierra Chica para “vecinos que nacieron ahí y ya no están puedan volver o para quienes viven ahí y no tienen casa aún puedan desarrollarse en la localidad y esto que decimos de generar identidad, de generar arraigo y que puedan estar cerca de sus seres queridos”.

Durante la gestión del intendente Maximiliano Wesner se han entregado un total de 2.500 escrituras sociales, en el marco de un trabajo articulado entre Municipio y Provincia.

Por consultas o información acercarse a la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial, en el Palacio San Martín (Rivadavia N° 2861), o comunicarse al Tel 440442 int. 1750.