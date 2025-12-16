Hallaron muerta a una mujer en Tandil: fue atacada por un pitbull

Este lunes una mujer de 57 años murió tras ser atacada por un perro de raza Pitbull en el interior de una vivienda ubicada en calle Sarmiento al 100 de Tandil.

El hecho se conoció cuando personal policial acudió al domicilio tras un aviso que alertaba sobre la presencia de una persona fallecida. En el lugar, los efectivos hallaron el cuerpo sin vida de Andrea Fabiana Martín, con lesiones graves en la zona del cuello y la cabeza, abundante sangrado y signos compatibles con un ataque animal. Junto al cuerpo se encontraba el can.

Según confirmó la autopsia realizada en el marco de la investigación judicial, la víctima falleció como consecuencia de un shock hipovolémico, provocado por la destrucción del paquete vasculonervioso del cuello y de la vía aérea superior, lesiones que fueron atribuidas directamente al ataque del perro.

La escena fue preservada y trabajó Policía Científica, mientras que la causa quedó caratulada como "Averiguación Causales de Muerte".

Cabe aclarar que un hombre de 37 años fue aprehendido por disposición judicial, quedando a disposición de la Justicia hasta tanto se esclarezcan completamente las circunstancias del hecho.

Fuente y foto: El Diario de Tandil.