Azul: impactante choque y vuelco en la Ruta 51 dejó dos personas hospitalizadas

Un impactante siniestro vial se produjo en la mañana de este martes en el kilómetro 315 de la Ruta N°51, dentro del partido de azul, que fue protagonizado por dos automóviles que colisionaron: hubo heridos.

Según los primeros datos, fue alrededor de las 10:30 que, por motivos que son materia de investigación, chocaron un Volkswagen Suran y un Renault Kardian que terminó volcando en la banquina.

La Suran era conducido por un hombre de 74 años acompañado por una mujer de 67, mientras que el Renault era conducido por un hombre de 81 años que iba acompañado por una mujer de 72.

A raíz de la magnitud del impacto, el Renault Kardian volcó y sus ocupantes, que afortunadamente no sufrieron heridas de consideración, tuvieron que arreglárselas para salir del vehículo por sus propios medios. No obstante, tanto el conductor como la acompañante de dicho vehículo fueron trasladados al Hospital Municipal.

En el lugar trabajó personal policial de la UPPL Azul, tras un llamado al 911, y efectivos del Cuartel de Bomberos de Azul. El tránsito fue asistido y ambas manos de la ruta permanecieron liberadas, sin registrarse obstrucciones.

Foto y Fuente: Noticias de Azul