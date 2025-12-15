Básquet Local: Racing, el mejor equipo del 2025

Terminaron los certámenes oficiales de la Asociación de Básquet de Olavarría y fue con festejo para Racing en la Final Anual de la categoría principal.

El “Chaira” derrotó 70 a 59 a Independiente ante un buen marco de público y se consagró como el mejor equipo del año. Jeffrey Merchant con 15 puntos fue el goleador del partido.

En un partido muy poco vistoso, con muchos tiros errados y pelotas perdidas, los dirigidos por Matías Orlando y se quedaron con el título.

El representante olavarriense dominó siempre las acciones, sacó una ventaja de dos dígitos iniciando el segundo parcial y luego se encargó de controlar la diferencia que por momentos aumentó.

Intentó el “Rojinegro” acercarse en el marcador, pero estuvo lejos de su juego vistosos y nunca puso en peligro la victoria del elenco que lo derrotó tres veces seguidas en los últimos 15 días.

Síntesis Independiente – Racing:

Estadio: Juan Manolio

Árbitros: Chantiri, A., Suárez, D. y Dottavio, D.

Independiente (59): Ullua (1), Di Salvo (2), Gutkin (9), Weisbeck (5), Zulberti (11) -FI- Lanusse (4), Capristo (8), Lasarte (7), Buffa (2), San Martín (10). DT- Emmanuel Hartstock

Racing (70): Santana, Mat. (3), Risso (14), Ciuffetelli (2), Yaben (11), Mondino (3) -FI- Merchant (15), D´Alessio, F. (0), D´Alessio, S. (6), Santana, Mar. (0), Pietrafesa (14), Larregina (2), Vázquez (0). DT- Matías Orlando

Parciales: 7-13; 18-29; 39-47 y 59-70