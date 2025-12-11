Mateo Mendía otra vez campeón: levantó el Trofeo de Campeones | Infoeme
Mateo Mendía otra vez campeón: levantó el Trofeo de Campeones

En la noche del jueves, Boca Juniors se consagró como el mejor equipo de la División Reserva y levantó el Trofeo de Campeones del Torneo Proyección. Mateo Mendía fue el encargado de levantar una nueva copa.

Foto: Prensa Torneo Proyección

En el Estadio Florencio Sola de Banfield se jugó la definición del Trofeo de Campeones para la Reserva y fue con festejo para Boca Juniors que tuvo a Mateo Mendía.

 

El “Xeneize” venció a Vélez Sarsfield por 2 a 0 y se consagró en el Trofeo de Campeones y levantó una nueva copa para seguir de fiesta tras ser campeón del Torneo Clausura.

 

Iker Zufiaurre y Lautaro Bianco marcaron los goles del elenco campeón que tuvo a Mateo Mendía como referente y capitán.

 

En el estadio del Sur Bonaerense, la familia del lomanegrense presenció la consagración.

 

