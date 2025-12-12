Aprehenden a un hombre acusado por cometer distintos hechos de robo y hurto

Un hombre de 29 años fue imputado y puesto a disposición de la Justicia en las últimas horas, luego de que un allanamiento en su domicilio arrojara resultados positivos en el marco de una investigación por hurto y robo que abarca múltiples hechos delictivos.

La investigación, a cargo del Grupo Técnico Operativo de la Comisaría Segunda, se inició el pasado 28 de noviembre a raíz de una denuncia en la que una víctima constató el ingreso a su domicilio y la sustracción de varias pertenencias.

Tras una exhaustiva tarea de investigación, se logró establecer la autoría del hecho, identificando al sospechado con domicilio en Laprida al 100.

Con la urgencia de las actuaciones remitida a las fiscalías intervinientes, se dispuso una orden de allanamiento. En la fecha, personal de la Comisaría Segunda, con colaboración de la Policía Local, diligenció la medida obteniendo “resultados positivos”.

En el domicilio del imputado se procedió al secuestro de los elementos sustraídos a la víctima denunciante, entre ellos: un Smart TV de 32 pulgadas, 8 remeras, un comando de consola de celular y una garrafa de 10 kilogramos.

Además, la operación permitió recuperar elementos vinculados a otros hechos delictivos, incluyendo una caja de herramientas (llave tubos) y una motosierra marca TOAY. También se secuestró el télefono celular del imputado con fines periciales.

El hombre quedó notificado y puesto a disposición de la Justicia, donde deberá responder ante tres Unidades Funcionales de Instrucción distintas: la N° 4 a cargo de Paula Serrano, la N° 7 a cargo de Christian Urlezaga) y la N° 10 subrogada por Mariela Viceconte.