En el Centro Cultural Universitario de Olavarría se presentará el corto documental “Arrebatando Lágrimas: la fuerza del conjunto”, actividad abierta a la comunidad que coordinan la Productora Audiovisual FACSO Producciones y el Programa de Economía Social, Solidaria y Popular (PESSyP) de la Facultad de Ciencias Sociales, junto a la Mutual de Arte Popular Murga Arrebatando Lágrimas.

Este material comunicacional- que será oficializado este lunes 15 de diciembre desde las 19.30 en la sede de San Martín 1955- fue creado en el marco del Proyecto de Extensión “Calles (con)movidas: barrio, murga y carnaval”, el cual desarrolla desde la elaboración participativa, una propuesta integral de puesta en valor del trabajo de las organizaciones mutualistas como parte de la economía social y solidaria, en materia de producción de arte popular y comunitario.

La propuesta se sustenta en una labor conjunta y sostenida desde 2016 que se inscribe tanto en la extensión universitaria como en la investigación científica. Ambos procesos convergen en un Convenio Marco de Cooperación 1-98681/2024 por una duración trienal (2024-2027) que busca contribuir a la ponderación comunitaria del accionar de la Mutual de Arte Popular Murga Arrebatando Lágrimas en el Barrio Hipólito Yrigoyen en relación al fortalecimiento de procesos de inclusión social y ejercicio de la ciudadanía desde la perspectiva de la promoción del derecho al carnaval, la memoria activa del territorio y la vida en la ciudad del centro bonaerense.

Este material comunicacional es producto del trabajo integrado de actores universitarios y artistas populares y focaliza en el aporte realizado por la organización murguera al desarrollo de prácticas y procesos artístico-culturales y su vinculación con el patrimonio cultural, educativo y productivo local.

Dicho trabajo documental fue realizado en su totalidad por la Productora FACSO Producciones, coordinada por Juan Patricio Marino, escrito y dirigido por Micaela Baier. En la puesta de cámaras participaron Analía Fleitas y Beatriz Gómez Acevedo.

Sinopsis

El corto documental “Arrebatando Lágrimas: la fuerza del conjunto” retrata la pasión, el trabajo colectivo y la energía transformadora de la murga. Desde los ensayos y la preparación íntima de sus integrantes y artistas de distintas disciplinas, hasta el detrás de escena en el teatro. La cámara acompaña el proceso creativo que da vida a Corazonada 13 – “La memoria de la abuela”. El film muestra la construcción comunitaria del espectáculo y la celebración compartida con el público, revelando a la murga como un lenguaje artístico y social que nace del barrio y vuelve al barrio en forma de fiesta colectiva.