Tenis de Mesa: más de un centenar de deportistas en el cierre de la Liga Regional

Organizado por la Subcomisión de Tenis de Mesa de Villa Floresta y con la participación de 110 jugadores se completó el Torneo Liga Regional del Centro.
Durante la extensa jornada sabatina, más de un centenar de tenismesistas representando a 20 localidades compitieron en el CEF N°44.
Los resultados:
Octava Categoría:
1° Franco Díaz (Berutti)
2° Benjamín Arbío (Azul)
3° Jerónimo Lara (Azul)
Séptima Categoría:
1° Ángela Alzugaray (Saladillo)
2° Facundo Chen (Azul)
3° Juan Caso Ostoich (Olavarría)
Quinta Categoría:
1° Fausto Gómez (Balcarce)
2° Diego Serra (Bolívar)
3° Martín Hung (Olavarría)
Cuarta Categoría:
1° Iñaki Aspiroz (Trenque Lauquen)
2° Julián Etchegaray (Olavarría)
3° Manuel Pasto (Tandil)
Tercera Categoría:
1° Iñaki Aspiroz (Trenque Lauquen)
2° Ezequiel García (CABA)
3° Khalil Larzabal Montoya (Tandil)
Primera Categoría:
1° Agustín Baldasarri (Tandil)
2° Francisco Lavalle (Santa Rosa)
3° Marcos Tocino (Azul)