 13 de Diciembre de 2025

Tenis de Mesa: más de un centenar de deportistas en el cierre de la Liga Regional

En la jornada del último sábado, las instalaciones del CEF N°44 recibieron la última fecha de la Liga Regional de Tenis de Mesa y fue con un concurrido certamen.

Organizado por la Subcomisión de Tenis de Mesa de Villa Floresta y con la participación de 110 jugadores se completó el Torneo Liga Regional del Centro.

 

Durante la extensa jornada sabatina, más de un centenar de tenismesistas representando a 20 localidades compitieron en el CEF N°44.

 

Los resultados:

Octava Categoría:

1° Franco Díaz (Berutti)

2° Benjamín Arbío (Azul)

3° Jerónimo Lara (Azul)

 

Séptima Categoría:

1° Ángela Alzugaray (Saladillo)

2° Facundo Chen (Azul)

3° Juan Caso Ostoich (Olavarría)

 

Quinta Categoría:

1° Fausto Gómez (Balcarce)

2° Diego Serra (Bolívar)

3° Martín Hung (Olavarría)

 

Cuarta Categoría:

1° Iñaki Aspiroz (Trenque Lauquen)

2° Julián Etchegaray (Olavarría)

3° Manuel Pasto (Tandil) 

 

Tercera Categoría:

1° Iñaki Aspiroz (Trenque Lauquen)

2° Ezequiel García (CABA)

3° Khalil Larzabal Montoya (Tandil)

 

Primera Categoría:

1° Agustín Baldasarri (Tandil)

2° Francisco Lavalle (Santa Rosa)

3° Marcos Tocino (Azul)

 

