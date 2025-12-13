Boxeo: “La Incorregible” López cerró el 2025 con triunfo por la vía rápida 

Mariana López completó su segunda presentación en el campo rentado, fue nuevamente como local en El Fortín y con victoria.

En el cierre del último festival del 2025 "Al estilo Carlos López", fue triunfo local dentro del profesionalismo y fue por la vía rápida.

Mariana "La Incorregible" López venció a Nadia Torres por knock-out técnico en el segundo round, volvió a festejar en el campo rentado y sumó su primer KO. La pupila de Oto Box demoró un round y algunos segundos del siguiente para que Juan Santuchi diera por terminado el combate que estaba pautado a cuatro rounds en la categoría Supermosca.

Además, en los combates preliminares, hubo un debut, muchos festejos locales y cinturones bonaerenses que quedaron en Olavarría.

Los resultados:

Preliminares:

Dilan Medina (Barragán Box) cayó ante Dilan López (Tres Arroyos)

Emilio Barrios (Pendás Box) perdió ante Federico Santillán (Bolívar)

Dominique Lavalle (Benito Box) empató con Daiana Márquez (Laprida)

Nadia Pérez (Boxing Cos) consiguió el Título Bonaerense ante Alien Roldán (General Lavalle)

Junior Bargas (Matadero Box) perdió el Título Bonaerense contra Franco Costanza (Luján)

Sofía Olivetto (Oto Box) se impuso a Camila López (La Pampa)

Facundo Farías (Academia Municipal) le ganó a Enzo Mena (Laprida)

Diego Requena (Matadero Box) venció a Alejandro Vivas (La Pampa)

Tomás Coca (Turco Box) se quedó con el Título Bonaerense ante Brandon Casares (Luján)

Semifondo:

Franco Laffitte (Boxing Cos) ganó el Título Bonaerense ante Agustín Barreto (Tandil)

Bruno Marín (Benito Box) derrotó a Laureano Yancaqueo (La Pampa)

Fondo Profesional:

Mariana “La incorregible” López (Oto Box) venció por KOT 2 a Natalia “La Guerrera” Torres (Trelew)