Liga Nacional: ganó Ferro y perdió La Unión

La élite del básquet sigue adelante con la programación antes del receso festivo y en la doble presencia local en cancha, hubo un solo festejo.

En Caballito siguió la fiesta y luego de obtener la Liga Sudamericana, Ferro Carril Oeste derrotó a Olímpico para seguir como líder. Fue 87 a 83.El

representante capitalino volvió al Héctor Etchart y ante su gente festejó el título sudamericano y seguir como líder tras imponerse en un reñido cotejo.

Alejandro Diez, en el “Verdolaga”, sumó 2 puntos y 1 rebote en 11:15 minutos en cancha.

Por otro lado, en Chivilcoy, La Unión cayó ante Racing por 87 a 66 y sumó su quinta derrota de la temporada.

Mariano Marina aportó, en el elenco formoseño, 6 puntos, 3 rebotes y 1 recupero en 25:14 minutos en la cancha.