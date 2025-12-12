Juan Pablo Notararigo, otra vez, campeón nacional | Infoeme
Sabado 13 de Diciembre 2025 - 0:54hs
Sabado 13 de Diciembre 2025 - 0:54hs
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Bochas
 - 12 de Diciembre de 2025 | 22:37

Juan Pablo Notararigo, otra vez, campeón nacional

El pasado fin de semana, Juan Pablo Notararigo se consagró campeón argentino con Buenos Aires en la modalidad de Parejas.

En Concepción del Uruguay se jugó el Campeonato Argentino de Primera Categoría y en la Selección de Buenos Aires estuvo Juan Pablo Notararigo que tuvo un papel crucial en la definición por el título.

 

El olavarriense, conformó equipo con Danilo Escobar, Daniel Vitozzi, Fabián Tolosa y Juan Pablo Notararigo, volvió a ganar el título en duetos luego de seis años tras vencer en la Final a Córdoba.

 

En Entre Ríos, la consagración tras derrotar a 12 a 5 a los cordobeses que habían iniciado 5 a 1 hasta el ingreso del bochófilo olavarriense que fue determinante para revertir el resultado.

 

 

Previamente, Buenos Aires había superado a La Pampa por 11 a 9 en el debut, a Chaco por 12 a 6 en Octavos de Final y en la instancia de Cuartos se impuso al local por 12 a 8. 

 

Por último, en Semifinales, los bonaerenses volvieron a triunfar por 12 a 8, en esta oportunidad ante San Juan.

 

En Tríos, Buenos Aires cayó en semifinales ante Uruguayense, que luego serían los campeones en dicha modalidad y también fue derrota en Individual ante al a posteriori campeón en la instancia de Cuartos de Final.

 

