Juan Pablo Notararigo, otra vez, campeón nacional

En Concepción del Uruguay se jugó el Campeonato Argentino de Primera Categoría y en la Selección de Buenos Aires estuvo Juan Pablo Notararigo que tuvo un papel crucial en la definición por el título.

El olavarriense, conformó equipo con Danilo Escobar, Daniel Vitozzi, Fabián Tolosa y Juan Pablo Notararigo, volvió a ganar el título en duetos luego de seis años tras vencer en la Final a Córdoba.

En Entre Ríos, la consagración tras derrotar a 12 a 5 a los cordobeses que habían iniciado 5 a 1 hasta el ingreso del bochófilo olavarriense que fue determinante para revertir el resultado.

Previamente, Buenos Aires había superado a La Pampa por 11 a 9 en el debut, a Chaco por 12 a 6 en Octavos de Final y en la instancia de Cuartos se impuso al local por 12 a 8.

Por último, en Semifinales, los bonaerenses volvieron a triunfar por 12 a 8, en esta oportunidad ante San Juan.

En Tríos, Buenos Aires cayó en semifinales ante Uruguayense, que luego serían los campeones en dicha modalidad y también fue derrota en Individual ante al a posteriori campeón en la instancia de Cuartos de Final.