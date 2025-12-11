Programa de Acompañamiento Terapéutico en el Hospital: “Nuestro rol es contener a los pacientes y las familias"

Recientemente se cumplieron nueve meses de la implementación del Programa de Acompañamiento Terapéutico en el Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”, un dispositivo pensado desde el Consejo Administrativo de Salud del Municipio, con el objetivo de poder brindar cada vez un mejor servicio, no sólo en materia al ejercicio del derecho a la salud, sino también en cuanto al acompañamiento y asistencia que reciben tanto pacientes como familiares o allegados que ingresan al nosocomio local.

Se trató de la incorporación de nuevos profesionales al equipo de emergencias, precisamente acompañantes terapéuticos, que desempeñan diversas tareas en el sector de guardia y emergencias, con cobertura durante todo el día. “Nos permite un trabajo interdisciplinario en los pacientes que ingresan a nuestro servicio, sobre todo aquellos que presentan algún tipo de vulnerabilidad”, expresó la doctora Jorgelina Montenegro, directora de Emergencias del Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”.

“La figura del acompañante terapéutico forma parte del equipo de emergencias, se encuentra las 24 horas y trabaja de manera articulada con el equipo de enfermería, de médicos, salud mental, administrativos y personal de limpieza y traslado del hospital. Es una incorporación muy valiosa, ya que nos permite abordar de manera interdisciplinaria e integral a todos los pacientes que ingresan con alguna vulnerabilidad, ya sea física o psicológica, además de acompañar en estos momentos a las familias”, explicó Montenegro.

La doctora Guadalupe Gainza, Jefa de Guardia Adultos, añadió que “la necesidad de acompañantes terapéuticas surgió de un relevamiento que evidencio un aumento en los ingresos y atenciones de pacientes con patologías de salud mental. El Hospital Héctor Cura es uno de los hospitales a la vanguardia en la incorporación de este tipo.

Se trata de un equipo integrado por 4 profesionales, quienes se encuentran a disposición para contener y descomprimir situaciones de crisis, angustia, como así también tensiones que pudieran ocasionarse por la situación particular del servicio de guardia y emergencias.

“El Acompañante Terapéutico es un profesional de la salud mental y discapacidad, que realiza su abordaje de manera interdisciplinaria, aunando criterios e implementando estrategias de intervención en función a la singularidad del paciente. Durante la estadía del paciente en la guardia interviene acompañando, desde la contención y soporte psíquico y físico”, expresó una de las profesionales que integra el Programa.

“Nuestro rol es contener a los pacientes y las familias. En la instancia de internación acompañamos hasta que sean evaluados por el equipo psicológico. También abordamos casos de violencia de género, situaciones sociales y de consumo. Trabajamos de manera interdisciplinaria, aportando desde nuestro rol y función, respetando siempre los lineamientos institucionales”, finalizó.

Por último, la doctora Victoria Nogal, integrante del equipo de profesionales de la salud del Hospital, ponderó que las acompañantes terapéutica “son parte del equipo de salud, y la realidad es que desde que están con nosotras colaboran en ser un puente entre la familia y los y las pacientes, pero también en todo lo que es la contención y la empatía”, para continuar trabajando en procesos más humanizados inclusive en situaciones críticas, complejas y de alto stress que se dan en el servicio de emergencias”.