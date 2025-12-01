Olavarrienses en Liga Argentina: Unión sigue sumando derrotas

La segunda categoría del básquet nacional prosiguió con la programación en las dos Conferencias y en la Sur, Unión volvió a perder.

El “Quincho” cayó 76 a 72 ante Pico Football Club en el Polideportivo Islas Malvinas y continúa con su andar irregular en el inicio de la temporada 25/26.

En Mar del Plata, el local no pudo sostener una ventaja de 13 puntos y en un final incierto, el triunfo fue para el representante de La Pampa.

Mateo Macrini completó 17:12 minutos en la cancha con 9 puntos y 5 rebotes.