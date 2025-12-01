Zona céntrica: desde este lunes se extiende el horario del Estacionamiento Medido

El Municipio informó que a partir de este lunes 1 de diciembre entró en vigencia el horario de verano del Servicio de Estacionamiento Medido por lo que la zona céntrica de nuestra ciudad tendrá modificaciones a la hora de estacionar.

Según detallaron desde la coordinación del sistema de estacionamiento, desde este lunes el horario de fiscalización en la zona 1 pasará a ser de 9 a 20 de lunes a viernes.

En tanto, no se realizarán modificaciones en los días sábados, que seguirá de 9 a 13, como así tampoco en la zona 2.

Además, con el objetivo de brindar un mejor servicio a usuarios, se ampliará el horario de atención, tanto en la sede de Rivadavia 2780 como a través de la línea 2284 63346. Será de lunes a viernes 7 a 20, y sábados 9 a 13.

También se pueden realizar consultas al correo electrónico sem@olavarria.gov.ar, o al 2284-653468 o acercarse a nuestras oficinas ubicadas en Rivadavia N° 2780.