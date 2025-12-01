Zona céntrica: desde este lunes se extiende el horario del Estacionamiento Medido | Infoeme
Lunes 01 de Diciembre 2025 - 9:53hs
13°
Lunes 01 de Diciembre 2025 - 9:53hs
Olavarría
13°
Infoeme
 |  comunidad
 |  Estacionamiento medido
 - 1 de Diciembre de 2025 | 08:23

Zona céntrica: desde este lunes se extiende el horario del Estacionamiento Medido

Así lo confirmó el Municipio, con cambios en la extensión del horario de fiscalización en la Zona 1 pero sin realizar modificaciones en la Zona 2. 

El Municipio informó que a partir de este lunes 1 de diciembre entró en vigencia el horario de verano del Servicio de Estacionamiento Medido por lo que la zona céntrica de nuestra ciudad tendrá modificaciones a la hora de estacionar. 

Según detallaron desde la coordinación del sistema de estacionamiento, desde este lunes el horario de fiscalización en la zona 1 pasará a ser de 9 a 20 de lunes a viernes.

En tanto, no se realizarán modificaciones en los días sábados, que seguirá de 9 a 13, como así tampoco en la zona 2.

Además, con el objetivo de brindar un mejor servicio a usuarios, se ampliará el horario de atención, tanto en la sede de Rivadavia 2780 como a través de la línea 2284 63346. Será de lunes a viernes 7 a 20, y sábados 9 a 13.

También se pueden realizar consultas al correo electrónico sem@olavarria.gov.ar, o al 2284-653468 o acercarse a nuestras oficinas ubicadas en Rivadavia N° 2780.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME