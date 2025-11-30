Básquet Femenino: se completó la Fase Regular del Torneo Clausura

En el transcurso del domingo se completó la primera ronda del certamen organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División Femenina y fue con dos festejos locales.

En el gimnasio del Fútbol Club Henderson ganaron El Fortín y Ferro para asegurar su presencia en Semifinales de la competencia. Las “Carboneras” además llegan a la definición sin haber perdido aún.

Por otro lado, Pueblo Nuevo cayó ante Racing de La Madrid en el tercero de los duelos de la jornada dominical.

Los resultados:

Almaceneros 40 – 72 El Fortín

Pueblo Nuevo 23 – 42 Racing (L)

Henderson 49 – 63 Ferro

Fuente: prensa ABO