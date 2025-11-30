Básquet Femenino: se completó la Fase Regular del Torneo Clausura | Infoeme
Domingo 30 de Noviembre 2025 - 23:44hs
13°
Domingo 30 de Noviembre 2025 - 23:44hs
Olavarría
13°
Infoeme
 |  deportes
 |  Básquet Femenino
 - 30 de Noviembre de 2025 | 22:39

Básquet Femenino: se completó la Fase Regular del Torneo Clausura

El Fortín, Racing de La Madrid y Ferro cerraron la Fase Regular del Torneo Clausura de Primera División con victoria en Henderson.

En el transcurso del domingo se completó la primera ronda del certamen organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División Femenina y fue con dos festejos locales.

 

En el gimnasio del Fútbol Club Henderson ganaron El Fortín y Ferro para asegurar su presencia en Semifinales de la competencia. Las “Carboneras” además llegan a la definición sin haber perdido aún.

 

 

Por otro lado, Pueblo Nuevo cayó ante Racing de La Madrid en el tercero de los duelos de la jornada dominical.

 

Los resultados:

Almaceneros 40 – 72 El Fortín 

Pueblo Nuevo 23 – 42 Racing (L)

Henderson 49 – 63 Ferro 

 

Fuente: prensa ABO

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME