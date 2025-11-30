Liga Pre-Federal: Estudiantes ganó su serie y habrá clásico en la Final

En el Maxigimnasio del Parque Guerrero, Estudiantes volvió a derrotar a Unión y Progreso y se quedó con la serie de Reclasificación del certamen que organiza la Federación Bonaerense de Básquet y otorga plazas a la Liga Federal.

El "Bataraz" derrotó 78 a 70 a Unión y Progreso y selló la serie 2 a 1. Nicolás Lorenzo con 22 puntos fue el máximo anotador.

Trabajadísima victoria logró el equipo dirigido por Mauricio Beltramella ante su gente porque no se sintió cómodo en ofensiva, pero en los momentos determinantes, apareció la jerarquía individual de su plantel para asegurar la clasificación a la Final de la Conferencia Sur.

La primera mitad del cotejo de la noche dominical tuvo a Estudiantes siempre dominando en el tanteador, pero nunca logrando una clara ventaja que le permitiera mantener por largos periodos su supremacía, porque a cada racha “albinegra” llegó la reacción tandilense.

Tras el descanso largo, Unión y Progreso se puso al frente del resultado por primera vez, pero como pasara en los primeros 20 minutos, siempre hubo una reacción rival para evitar que las distancias se vuelvan irremontables.

En el último parcial, se intercambiaron el control de las acciones. Arrancó mejor el “Bata”, el equipo de Villa Italia revirtió el resultado y en los últimos dos minutos, cuando la visita dominaba aparecieron los jugadores de renombre del equipo de Olavarría y pusieron cifras definitivas a una serie que le costó cerrar, pero terminó con sonrisas.

El venidero viernes y en lo que será una nueva edición del “clásico de la ciudad”, Estudiantes y Racing iniciarán la definición por la tercera y última plaza de la Conferencia Sur a la Liga Federal.

Síntesis Estudiantes – Unión y Progreso:

Estadio: Maxigimnasio del Parque Guerrero

Árbitros: Casalot, N. y Szechenyi, A.

Estudiantes (78): Silveyra (4), Lorenzo (22), Masson (7), Piccinelli (5), Marín (15) -FI- Dilascio (5), Callegaro (0), Framiñan (20). DT- Mauricio Beltramella

Unión y Progreso (70): Barroso (14), Dupin (15), Zazpe (12), Leal (5), Vergara (10) -FI- Trapote (4), Tracana (8), Theill (0), Novara (2). DT- Álvaro Castiñeira

Parciales: 21 – 19; 41 – 39; 55 – 54 y 78 – 70