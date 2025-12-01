La APPS tuvo elecciones y hay nuevo presidente

Martín Benaglia se transformó, el pasado viernes, en nuevo presidente de la Asociación de Pilotos de Promocional del Sudeste.

La APPS tuvo, por primera vez en su historia dos opciones de listas para dirigir las acciones de las diferentes categorías, y fue Martín Benaglia quien se impuso a Pablo Acevedo.

En total había 74 pilotos habilitados para votar en una elección que se realizó de manera virtual y contó con el control de la Federación 3 del Sudeste. Fueron 66 de esos 74 los que emitieron su voto y el resultado arrojó un total de 41 votos para la lista encabezada por Martín Benaglia y 25 para la de Pablo Acevedo.

Martín Benaglia, piloto de la Promocional 1100, reemplazará a Diego Tartúferi que fue el presidente durante los últimos 9 años.

Comisión Directiva:

Presidente: Martín Benaglia

Vicepresidente: Eduardo Collodoro

Secretario: Gustavo Gelso

Tesorero: Sergio Iriarte

Vocales titulares: Juan Carlos López y Eduardo Leonetti

Vocales suplentes: Gustavo Pendas, Jorge Rodríguez, Cristian Lardapide y Carlos Román

Fuente: Circuito Uno