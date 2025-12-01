Torneo Regional Amateur: cruces confirmados para los equipos locales | Infoeme
Torneo Regional Amateur: cruces confirmados para los equipos locales

Menos de 24 horas debieron esperar los equipos olavarrienses para conocer a sus rivales en el inicio de los Play-Off de al Región Pampeana Sur en el Torneo Regional Amateur.

Foto: Planeta Chaira

El Consejo Federal dio a conocer los cruces de los Octavos de Final para la Región Pampeana Sur que tendrá a cuatro de los representantes de Olavarría.

 

Estudiantes, Ferro, Racing y Embajadores conocieron sus próximos rivales en el comienzo de los Play-Off y serán el “Chaira” y el CEO quienes definan como locales por haber sido primeros de sus grupos.

 

El equipo dirigido por Roberto Tucker iniciará su llave ante Atlético Mar del Plata en la ciudad balnearia y definirá en el Buglione Martinese, mientras que los guiados por Fernando Di Carlo, cruzará ante Deportivo Norte de Mar del Plata definiendo en el sintético del Tete Di Carlo.

 

Por otro lado, en la Ciudad iniciarán los cruces de Estudiantes y Ferro. El “Bataraz” ante Atlético Villa Gesell y el “Carbonero” enfrentará a Santa Rita de Piedritas.

 

La Región Pampeana Sur confirmó además los enfrentamientos entre Olimpo (Tres Arroyos) vs Atlético Ayacucho (Ayacucho), Liniers (Bahía Blanca) vs Huracán Ciclista (Adolfo Gonzales Chaves), All Boys (Santa Rosa) vs Ferro (Gral. Pico) y Juventud Regional (Miguel Cané) vs Deportivo Alpachiri (Alpachiri).

 

